LaSalle Investment Management hat für das Portfolio eines Pensionsfonds im südenglischen Newton Abbot ein Einkaufszentrum vom australischen Investor Stockland erworben.

Das Center „Market Walk” verfügt über rund 8.500 Quadratmeter Ladenfläche und ist das einzige Einkaufzentrum in der Kleinstadt nahe Exeter und Plymouth. In offener Bauweise errichtet verfügt es über 27 vorwiegend im Erdgeschoss gelegene Ladeneinheiten. Ankermieter sind Iceland (Lebensmittel), Wilkinson (Haushaltswaren) und New Look (Bekleidung).

LaSalle wurde von Macarthur Wilson beraten, Stockland wurde von Jackson Criss vertreten.