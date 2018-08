Die KGAL GmbH & Co. KG stoppt vorerst den Vertrieb des aktuellen Frankreich-Fonds PropertyClass Frankreich 1.

Der Fonds wird voraussichtlich im 1. Quartal 2012 in einer Neuauflage wieder an den Markt gebracht, mit einem geänderten und vereinfachten steuerlichen Konzept und neuen Sicherheitsmerkmalen für den Investor. Bereits beigetretene Investoren sollen laut Aussage des Unternehmens ebenfalls von der geänderten Konzeption des Fonds profitieren. Die KGAL habe sich in enger Abstimmung mit dem Hauptvertriebspartner zu diesen Schritten entschlossen.