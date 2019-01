Das erst im Jahr 2010 für rund 40 Millionen Pfund von IVG Funds erworbene Objekt 200-206 Regent Street wurde nun zu einem Preis von 50 Millionen Pfund an The Regent Street Partnership verkauft.

The Regent Street Partnership ist ein Joint Venture zwischen The Crown Estate und Norges Bank Investment Management. Das Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von 4.500 Quadratmetern, wobei 2.700 Quadratmeter auf Einzelhandels- und 1.800 Quadratmeter auf Büroflächen entfallen. Hauptmieter ist Jaeger, ein vorwiegend in England ansässiger Damen- und Herrenausstatter.

Die durch den Verkauf für die Anleger erzielte Eigenkapitalrendite liegt deutlich im zweistelligen Bereich.