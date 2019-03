IVG refinanziert "The Squaire" mit 470 Millionen Euro

Bild: © Roland Horn Parallel zu den Refinanzierungshandlungen wurde der Verkauf von "The Squaire" geprüft

Die Immobiliengesellschaft IVG hat mit der Bank of America Merrill Lynch als Partner eine vollständige Refinanzierung für ihre Immobilie "The Squaire" am Frankfurter Flughafen abgeschlossen. Der neue Kredit hat ein Gesamtvolumen von rund 470 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren.