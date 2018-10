Unternehmen: Deutsche Fonds Holding baut Asset Management weiter aus

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Fonds Holding hat das Asset Management für weitere fünf Gebäude mit insgesamt rund 160.000 Quadratmetern übernommen. Anfang 2015 wird das Portfolio unter anderem um den Nordostpark in Nürnberg, die ehemalige Firmenzentrale der IVG in Bonn und zwei Allianz-Gebäude in München-Unterföhring erweitert. Weiter