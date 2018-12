Eindeutige Beurteilungskriterien für nachhaltige Gebäude fehlen in Europa: In einer Studie von Union Investment gaben nur 20 Prozent der Investoren an, solche in ihren Ländern vorzufinden. Dabei achten immer mehr Investoren auf Primärenergieverbrauch und Lebenszykluskosten.

Befragt wurden 167 Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Auffällig ist: Gegenüber der vorjährigen Umfrage ist der signifikant niedrige Wert noch einmal um fünf Prozentpunkte gefallen. Stark verändert hat sich auch das Ranking der wichtigsten Kennzahlen, die Investoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit ihres Gebäudebestandes heranziehen.

Hinter dem Primärenergieverbrauch, den 83 Prozent der Teilnehmer als „besonders wichtige Kennzahl“ einschätzen, folgt auf Platz 2 die Erfassung der Lebenszykluskosten. Dieser Kennzahl messen 67 Prozent der Investoren (Vorjahr 58 Prozent) eine besonders hohe Bedeutung bei. Insbesondere unter deutschen Investoren (80 Prozent Zustimmung) hat sich das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer aktiven Steuerung und Optimierung der Lebenszykluskosten im letzten Jahr offensichtlich stark entwickelt. In Großbritannien und Frankreich werden die Kennzahl „Lebenszykluskosten“ mit 64 beziehunsweise 46 Prozent Zustimmung noch deutlich geringer taxiert.

60 Prozent der Investoren bevorzugen nachhaltige Gebäude

Wenig Veränderung zeigt sich darin, wie die Immobilienunternehmen die genannten Kennzahlen abbilden. 74 Prozent der befragten Immobilienunternehmen erheben die Kennzahlen objektbezogen, 32 Prozent bilden die Kennzahlen nutzungsbezogen ab. Nur in wenigen Fällen liegen umfassende Kennzahlen vollständiger Portfolien vor: Portfoliobezogen werden die Kennzahlen lediglich von 25 Prozent der Investoren abgebildet.

Davon unbeeinflusst bleibt der hohe Stellenwert, den nachhaltige Immobilieninvestments in Europa generell einnehmen. 60 Prozent der befragten Investoren kündigen an, zukünftig deutlich mehr in nachhaltige Immobilien investieren zu wollen; getragen wird dieser Wert insbesondere von institutionellen Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen, die in der Umfrage überproportional starke Investments ankündigen. Die Modernisierung der Immobilienbestände unter nachhaltigen Aspekten hat dabei in etwas den gleichen Stellenwert eingenommen wie die Neuentwicklung von Green Buildings.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Nicht einmal zehn Prozent der Befragten können davon berichten, dass Banken für nachhaltige Immobilien Sonderkonditionen bei der Kreditvergabe gewähren.