Internos Real Investors wurde von Kaupthing hf zum Investment Manager der Celsius European Holding berufen. Das Portfolio umfasst elf französische Büro-, Logistik und Industrieobjekte im Wert von 90 Millionen Euro.

Die Rund 70 Prozent der Immobilien des Portfolios befinden sich in Paris und der Region Ile de France. Internos hat für diese Aufgabe das gesamte Team von Invista Real Estate Investment Management (Invista) in Paris verpflichtet und Ende 2011 ein Büro in Paris (68, rue du Faubourg Saint-Honoré) eröffnet.

"Wir freuen uns, dass wir unser Frankreich-Geschäft so signifikant steigern können", sagt Jos Short, CEO von Internos. "Rechnet man den Invista European Real Estate Trust mit, betreut Internos damit in Frankreich drei Fonds mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 350 Millionen Euro."