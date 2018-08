Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Investiert wird unter anderem in vier Pflegeeinrichtungen

Der Fondsanbieter INP investiert mit dem "22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien" in vier stationäre Pflegeeinrichtungen an den Standorten Peine, Nordenham (jeweils in Niedersachsen), Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) sowie in eine Kindertagesstätte im Berliner Bezirk Spandau. Hansainvest übernimmt als externe Service-KVG die Administration.