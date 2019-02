Die Stimmung der deutschen Immobilienfinanzierer ist im ersten Quartal 2019 auf einen neuen Tiefstwert gesunken, wie das aktuelle Quartalsbarometer von BF.direkt zeigt. Anhaltend niedrige Margen, hohe Refinanzierungskosten und die wachsende Konkurrenz von alternativen Kreditgebern lassen die Banken pessimistisch in die Zukunft blicken.

Das vierteljährlich erscheinende BF.Quartalsbarometer, das durch Bulwiengesa erarbeitet wird, fällt deutlich: Von 0,43 Punkten im Schlussquartal 2018 auf minus 3,88 Punkte im ersten Quartal 2019. Die Margen hatten bereits im vergangenen Quartal einen Tiefstand erreicht und verharren weiterhin auf einem sehr schwachen Niveau.

Nur 17,6 Prozent der rund 120 befragten Banken und Finanzierer schätzen die Lage am Markt positiv ein. Im vorigen Quartal lag der Anteil bei 36,1 Prozent. Ein wachsendes Neugeschäft erwarten noch rund 25 Prozent der Experten, das sind 13 Prozentpunkte weniger.

Das Neugeschäft wird unter den für das BF.Quartalsbarometer befragten Experten schon länger kritisch gesehen, doch bei keiner der Befragungen bisher wurden Marktsituation und Neugeschäft schlechter bewertet. Mehr als 56 Prozent der Befragten erwarten eine stagnierende Entwicklung und knapp 20 Prozent (plus sieben Prozentpunkte) gehen davon aus, dass ihr Neukundengeschäft rückläufig sein wird.

"Das liegt teilweise daran, dass immer weniger Objekte am Markt verfügbar sind, die die Risikokriterien der Banken erfüllen." Prof. Dr. Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der IREBS

Bezüglich der Volumengrößen wird das Neukundengeschäft offenbar kleinteiliger: Finanzierungen ab einer Größenordnung von 50 Millionen Euro verlieren mit einem Anteil von 18,8 Prozent (minus 7,7 Prozentpunkte) an Bedeutung und fallen den Studienautoren zufolge auf ein Dreijahrestief.

Der Anteil der Finanzierungen mit einem Volumen zwischen zehn und 50 Millionen Euro legt hingegen um 5,7 Prozentpunkte auf 46,9 Prozent zu.

Ein weiterer Faktor für das Allzeittief des BF.Quartalsbarometers sind die steigenden Liquiditätskosten für die Finanzierer.

Rund 40 Prozent der Institute geben an, dass sich ihre Refinanzierungskosten erhöhen, das sind 14,3 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei zehn Prozent. 13 Prozent der Befragten (plus 0,7 Prozentpunkte) gehen von sinkenden Liquiditätskosten aus.

"Die Finanzierer geraten hier in eine Zwickmühle: Die Refinanzierungskosten steigen, sie können diese aber nicht in Form von höheren Margen an ihre Kunden weiterreichen." Prof. Dr. Steffen Sebastian, außerdem wissenschaftlicher Berater des BF.Quartalsbarometers