„Europäische REITs mit leichtem Plus von 0,2 Prozent“, sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

Immobilienaktien konnten sich, global betrachtet, im Berichtsmonat Mai nicht ganz so gut halten wie der breite Aktienmarkt. Vergleicht man die Wertentwicklung der verschiedenen Kontinente in Euro, stachen die amerikanischen Immobilienaktien mit einem kleinen Plus als Sieger heraus. Asien nahm einen Mittelplatz ein, Europa war Schlusslicht. Auch hier lagen die Immobilienaktien gemessen am FTSE EPRA Index (minus 0,7 Prozent) gegenüber dem Stoxx 600 Index (plus 1,7 Prozent) deutlich zurück. Der E&G ERIX Index für REITs konnte sich mit einem Plus von 0,2 Prozent besser schlagen.

In der ersten Woche des Monats machte der Einbruch der europäischen Anleihemärkte, speziell am langen Ende, Schlagzeilen. Nach einem blitzartigen, heftigen Ausverkauf, der bis zum 7. des Monats anhielt, konnte sich der Anleihemarkt wieder erholen. Dazu trug auch die Aussage eines EBZ-Ratsmitglieds vor einem ausgewählten Kreis bei, dass die laufenden monatlichen Anleihekäufe etwas vorgezogen werden sollen. Als am 8. Mai das Ergebnis der Unterhauswahlen in England bekannt gegeben wurde, die mit einer echten Überraschung, nämlich einer klaren Mehrheit für die Konservativen endeten, schossen insbesondere britische Titel nach oben und wurden damit klar zu den Gewinnern des Monats. Zuvor litten genau die englischen Werte unter der Befürchtung, dass die Labour Partei ihre geplanten Steuererhöhungen für Immobilien durchsetzen könnte.

Auch das Thema Griechenland beschäftigte die Börsianer. Wiederum verstrichen alle gesetzten Fristen. Damit rückt eine Pleite, beziehungsweise gar ein Austritt des Landes aus der Eurozone immer näher. Insgesamt dominierte die Entwicklung der Zinsen als Einflussfaktor für die Immobilienaktien. So ist es deshalb kein Wunder, dass es gerade die besonders zinsempfindlichen – als eine Art Anleiheersatz – gekauften Qualitätswerte wie Klepierre SA mit einem Minus von 6,6 Prozent und Unibail Rodamco SE mit einem Minus von 5,1 Prozent besonders hart traf. Diesen Besitzern von sehr großen, meist in ausgezeichneten Lagen positionierten Shoppingcentern wird eine große Robustheit ihrer Mieterträge, eine gute Bilanz und damit eine entsprechend hohe Sicherheit, mindestens stabile Dividenden bezahlen zu können, zugeschrieben.

Der Rückgang von NSI NV, ein Unternehmen, das vorwiegend Büroimmobilien in den Niederlanden vermietet, um 5,4 Prozent hatte seinen Grund wohl in den Zahlen zum ersten Quartal. Wegen des schwierigen Bürovermietungsmarktes in unserem Nachbarland gab es trotz einiger Lichtblicke noch immer Rückgänge bei den Mieterlösen. An der Spitze der Gewinnerliste lag wieder einmal Grivalia Properties REIC mit einem Kursplus von 8,6 Prozent. Bei diesem schuldenfreien griechischen REIT gab es eine Kaufempfehlung, nachdem das Unternehmen einige Objekte zu sehr hohen Mietrenditen von fast 10 Prozent erwerben konnte. Auf Platz 2 folgten dann die Aktien des britischen Schwergewichtes Land Securities mit einem Kursgewinn von 5,1 Prozent, wozu ausgezeichnete Quartalszahlen sowie die allgemeine Festigkeit des britischen Marktes beitrugen. Der dritte größere Gewinner Hansteen Holdings (plus 5,1 Prozent) konnte ein größeres Logistikportfolio verkaufen und profitierte ebenfalls von dem starken britischen Markt.

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkap.

in € Schlusskurs

30.4.2015 Schlusskurs

29.5.2015 Performance[%] Monat 1 Cofinimmo BE 1.948.711.435 98,37 95,82 -2,59% 2 Befimmo BE 1.282.872.797 60,74 59,84 -1,49% 3 WDP BE 1.201.121.174 67,39 68,80 2,10% 4 Merlin Properties ES 2.207.587.020 12,18 11,85 -2,67% 5 Hispania ES 1.100.511.750 12,70 13,71 7,95% 6 Unibail-Rodamco FR 22.107.237.441 246,50 233,85 -5,13% 7 ICADE FR 5.032.553.161 73,91 70,99 -3,94% 8 Gecina FR 7.257.054.300 122,30 119,65 -2,17% 9 Klépierre FR 12.318.042.329 43,30 40,45 -6,58% 10 Fonciere des Régions FR 5.118.308.291 84,43 80,20 -5,01% 11 Mercialys FR 1.894.832.144 21,24 21,67 2,02% 12 Land Securities GB 9.937.138.558 1.249,00 1.313,00 5,12% 13 British Land GB 8.445.983.652 832,50 862,00 3,54% 14 Intu Properties GB 4.286.747.837 343,00 334,30 -2,54% 15 Hammerson GB 5.039.698.965 669,00 668,50 -0,07% 16 Segro GB 3.116.453.916 429,00 426,20 -0,65% 17 Derwent London GB 3.838.427.016 3.411,08 3.561,00 4,39% 18 Londonmetric Property GB 1.056.369.848 165,00 170,50 3,33% 19 Great Portland Estates GB 2.765.166.238 792,32 828,50 4,57% 20 Hansteen Holdings GB 832.845.037 117,80 123,80 5,09% 21 Grivalia Properties REIC GR 729.072.000 7,10 7,71 8,59% 22 Alstria Office REIT D 1.017.206.377 12,15 11,81 -2,75% 23 Hamborner REIT D 476.506.260 9,98 10,14 1,61% 24 Green-REIT IE 1.029.801.211 1,58 1,63 3,17% 25 Beni Stabili IT 1.455.836.706 0,71 0,68 -4,63% 26 IGD IT 614.539.485 0,84 0,85 0,82% 27 Wereldhave NL 1.813.033.080 57,22 55,04 -3,81% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.791.936.576 40,78 40,75 -0,07% 29 Vastned Retail NL 760.799.557 43,55 42,06 -3,41% 30 NSI NL 529.077.824 4,07 3,85 -5,44% 111.005.471.986

