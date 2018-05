Bild: egeneralk/Fotolia.com

"Europäische REITs mit Plus von 1,45 Prozent“, sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

"Trotz des wie in den Vormonaten von den Zentralbanken erzwungenen Anlagenotstandes legten die Immobilienpapiere eine Verschnaufpause ein. Bei den Zinsen kam es im März zu einer Abwärtsbewegung, die wie im Vormonat von den Arbeitsmarktdaten in den USA induziert wurden. Diesmal allerdings in umgekehrter Richtung: nach unten. Auch der nun begonnene, lange angekündigte umfangreiche Kauf von Anleihen durch die EZB drückte nochmals auf das Zinsniveau. Die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sank auf unfassbare 0,25 Prozent. Neben der Geldpolitik waren die zähen und frustrierenden Verhandlungen mit der neuen griechischen Regierung wieder ein Thema. Entscheidend dafür, dass die freundliche Stimmung an den Kapitalmärkten erhalten blieb, war wieder die EZB, welche die Finanzierung der von der Pleite bedrohten griechischen Banken sicherstellte, indem sie die Kredite an die griechische Notenbank weiter aufstockte.

Gemessen mit dem FTSE EPRA Index für die Immobilienaktienmärkte der entwickelten europäischen Staaten gab der Sektor 0,06 Prozent ab und blieb damit hinter dem breiten europäischen Aktienindex zurück. Die Entwicklung bei den verschiedenen Indices und Ländern des Sektors war wie bei den Einzeltiteln im März vergleichsweise heterogen. So konnten sich REITs mit einem Wertzuwachs des E&G ERIX von 1,45 Prozent besser entwickeln als der praktisch unveränderte Gesamtindex. Auch gab es in fast jedem Land Titel mit Kursgewinnen und Kursverlusten.

Die Gewinner des Monats waren wie im Februar nochmals die Papiere des italienischen REITs für Einzelhandelsimmobilien Immobiliare Grande Distribuzione SPA mit einem Anstieg um 10,1 Prozent. Hier dürften die im Februar gemeldeten guten Zahlen nachgewirkt haben, wie auch die allgemein freundliche Entwicklung der italienischen Börse. Auf dem zweiten Platz lagen die Aktien von Green REIT PLC aus Irland, die 9 Prozent zulegen konnten. Die Aufnahme in den FTSE EPRA Index half der Wertentwicklung. Danach folgte dicht dahinter der deutsche REIT Hamborner AG mit einem Plus von 8,6 Prozent. Die Zahlen für 2014 und ein guter Ausblick für das laufende Jahr halfen dem ansonsten sehr stabilen Wert auf die Sprünge.

Angesichts des Zitterns um die Zahlungsfähigkeit Griechenlands ist es kein Wunder, dass mit Grivalia Properties REIC ein griechisches Papier die Verliererliste mit einem Minus von 11,3 Prozent anführte“, so Helmut Kurz, Fondsmanager Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkap. in € Schlusskurs 27.2.2015 Schlusskurs 31.3.2015 Performance[%] Monat 1 Cofinimmo BE 2.002.085.582 110,50 109,15 -1,22% 2 Befimmo BE 1.499.405.763 64,60 63,20 -2,17% 3 WDP BE 1.351.062.392 73,60 73,98 0,52% 4 Merlin Properties ES 1.679.756.013 12,00 12,68 5,67% 5 Unibail-Rodamco FR 25.088.655.523 252,79 251,05 -0,69% 6 ICADE FR 6.171.913.281 80,09 84,06 4,96% 7 Gecina FR 8.191.005.636 117,45 125,85 7,15% 8 Klépierre FR 14.842.321.515 43,69 45,69 4,58% 9 Fonciere des Régions FR 6.402.811.901 90,79 92,17 1,52% 10 Mercialys FR 2.188.468.993 22,01 23,64 7,41% 11 Land Securities GB 10.269.083.840 1.247,81 1.253,00 0,42% 12 British Land GB 8.832.618.265 821,88 832,50 1,29% 13 Intu Properties GB 4.785.478.332 353,50 348,00 -1,56% 14 Hammerson GB 5.411.741.008 663,54 665,00 0,22% 15 Segro GB 3.250.794.720 420,52 416,90 -0,86% 16 Derwent London GB 3.973.841.681 3.350,00 3.424,00 2,21% 17 Londonmetric Property GB 1.050.089.409 161,40 161,80 0,25% 18 Great Portland Estates GB 2.873.502.975 800,50 811,50 1,37% 19 Hansteen Holdings GB 871.757.348 118,00 122,30 3,64% 20 Grivalia Properties REIC GR 733.122.400 8,56 7,60 -11,26% 21 Alstria Office REIT D 1.197.608.363 12,32 13,02 5,69% 22 Hamborner REIT D 536.957.800 9,42 10,23 8,59% 23 Green-REIT IE 1.117.174.241 1,50 1,64 8,99% 24 Beni Stabili IT 1.724.763.673 0,73 0,73 -0,27% 25 IGD IT 710.974.912 0,85 0,93 10,06% 26 Corio NL 5.290.789.928 49,67 52,50 5,71% 27 Wereldhave NL 2.258.849.405 61,44 62,50 1,73% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.874.263.209 41,57 42,66 2,61% 29 Vastned Retail NL 912.997.542 46,60 45,60 -2,15% 30 NSI NL 619.383.712 4,28 4,18 -2,27% 127.713.279.361

