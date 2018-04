Die Nachwirkungen des Brexits belasteten die Börsen Anfang des Monats, bevor diese für den verbleibenden Monat zu einer starken Erholung ansetzten. Auch die politischen Unsicherheiten in Folge des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei und die teils fragwürdigen Reaktionen der türkischen Regierung sowie Häufung von Terroranschlägen in Europa konnten den Aufwärtstrend nicht stoppen. Weiter