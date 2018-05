Bild: Haufe Online Redaktion

"Europäische Immobilienaktien mit Plus von 5,5 %“, sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

"Auch im Februar ging der internationale Abwertungswettlauf der Zentralbanken, wenn auch mit verminderter Geschwindigkeit, weiter. Bei den Zinsen kam es im Februar zu größeren Bewegungen. Nach den zum Monatsbeginn gemeldeten starken Arbeitsmarktdaten in den USA kletterten dort die Zinsen im Monatsverlauf deutlich. Dagegen verharrten sie in der Eurozone auf ihren sehr niedrigen Extremwerten. Die Renditen britischer Staatsanleihen hingegen schlossen sich der Bewegung in Amerika an und kletterten um fast 0,5 %. Diese Zinsänderungen wirkten sich entsprechend differenziert auf die regionalen Immobilienaktienindizes aus. So konnten sich die europäischen Titel in lokaler Währung besser entwickeln als die britischen Titel und sehr viel besser als die Werte aus den USA. Neben den europäischen Titeln entwickelten sich auch die Immobilienaktien in Asien erfreulich.

Neben der unterschiedlichen Geldpolitik waren die Verhandlungen mit der neuen griechischen Regierung das Thema des Monats. Am Ende einigte man sich wie erwartet auf einen faulen Kompromiss, der im Grunde genommen nichts weiter als ein Aufschieben der Verhandlungen darstellt. Dennoch wurde diese Fristverlängerung an den Börsen positiv aufgenommen. Das Land wird wohl weitere Milliardenhilfen bekommen – und wichtiger noch, die EZB hält die Finanzierung der griechischen Banken weiter aufrecht. Insgesamt gewann der EPRA Index, für europäische Immobilienaktien, im Monatsverlauf 5,5 % an Wert hinzu, was etwas hinter der sehr guten Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes gemessen am Stoxx 600 Index mit + 6,98 % liegt.

Die größten Kursgewinne gab es in Italien, wo Immobiliare Grande Distribuzione SpA, ein auf Einzelhandelsflächen spezialisierter REIT, mit einem Gewinn von 15,9 % die Gewinnerliste anführte. Danach folgte der sich auf Irland konzentrierende Green REIT PLC mit einem Plus von 13,5 % vor dem spanischen REIT Merlin Properties SA mit einem Plus von 13 %. Verluste gab es bei dem belgischen REIT Befimmo SA, der Büros in Brüssel besitzt. Diese Aktien verloren 4,4 %, weil die Unternehmenszahlen enttäuscht hatten. Auch Wereldhave NV, ein niederländischer REIT mit Schwerpunkt auf Büros, ging um 3,7 % zurück. Hier fiel der Ausblick der Gesellschaft für 2015 etwas enttäuschend aus. Hier wird deutlich, dass nach den starken Anstiegen der Kurse die Anleger nun noch genauer auf die Entwicklung der Unternehmensergebnisse achten“, so Helmut Kurz, Fondsmanager Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs 30.1.2015 Schlusskurs 27.2.2015 Performance [%] Monat 1 Cofinimmo BE 1.917.350.758 108,25 110,50 2,08% 2 Befimmo BE 1.442.495.005 67,59 64,60 -4,42% 3 WDP BE 1.242.503.385 68,00 73,60 8,24% 4 Merlin Properties ES 1.547.959.772 10,62 12,00 12,99% 5 Unibail-Rodamco FR 24.364.915.344 250,10 257,60 3,00% 6 ICADE FR 5.712.924.888 77,36 80,09 3,53% 7 Gecina FR 7.370.642.976 116,15 117,45 1,12% 8 Klépierre FR 13.032.180.626 41,81 43,69 4,50% 9 Fonciere des Régions FR 5.788.982.997 89,40 90,79 1,55% 10 Mercialys FR 1.997.466.967 21,43 22,01 2,71% 11 Land Securities GB 9.794.750.642 1.274,00 1.256,00 -1,41% 12 British Land GB 8.418.871.483 829,50 828,50 -0,12% 13 Intu Properties GB 4.519.388.191 365,00 353,50 -3,15% 14 Hammerson GB 5.195.999.253 688,50 675,50 -1,89% 15 Segro GB 3.168.392.753 412,40 430,50 4,39% 16 Derwent London GB 3.722.627.428 3.255,00 3.350,00 2,92% 17 Londonmetric Property GB 994.821.546 159,50 161,40 1,19% 18 Great Portland Estates GB 2.751.409.192 785,50 800,50 1,91% 19 Hansteen Holdings GB 779.993.417 112,80 118,00 4,61% 20 Grivalia Properties REIC GR 801.979.200 7,90 8,80 11,39% 21 Alstria Office REIT D 950.197.306 11,34 12,32 8,69% 22 Hamborner REIT D 478.507.967 9,20 9,42 2,40% 23 Green-REIT IE 1.069.152.423 1,33 1,51 13,53% 24 Beni Stabili IT 1.669.162.739 0,66 0,73 10,66% 25 IGD IT 644.037.380 0,73 0,85 15,91% 26 Corio NL 4.862.487.886 47,45 49,67 4,68% 27 Wereldhave NL 2.136.626.390 63,79 61,44 -3,68% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.774.146.479 39,50 41,57 5,24% 29 Vastned Retail NL 855.221.322 43,95 46,60 6,03% 30 NSI NL 611.643.207 3,96 4,28 8,11% 119.616.838.920

