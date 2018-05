Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die europäischen REITs beendeten den Monat August mit einem Plus von 0,22 Prozent nahezu unverändert. Ganz in die Sommerpause hatten sie sich jedoch nicht verabschiedet. Bis etwa zur Mitte des Monats gaben die REITs 2,4 Prozent nach, um in der zweiten Monatshälfte eine Aufholjagd zu starten. Den breiten Aktienmarkt – gemessen am Stoxx 600 Index – konnten sie jedoch nicht mehr einholen, welcher knapp 0,8 Prozent hinzugewann.

Die größten Verlierer waren im August die italienischen REITs. So verlor Beni Stabili Spa 6,1 Prozent und Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ Spa sogar 7,2 Prozent. Auslöser der Kursschwäche war das Aufflammen der italienischen Bankenkrise und die politischen Unsicherheiten wegen des anstehenden Verfassungsreferendums.

Auf der Gewinnerseite standen die britischen Einzelhandels-REITs Hammerson PLC und Intu Properties PLC mit einem Plus von 5,9 Prozent bzw. 5,3 Prozent. Überraschend gute Einzelhandelsumsätze und die erwartete Stabilität des Einzelhandelssegments gegenüber

dem Büroimmobilienmarkt führten zu den Kursgewinnen. Dem entgegen stehen allerdings die Preisentwicklungen für britische Gewerbeimmobilien. Mehrere Makler haben nun in Folge des Brexit-Votums angefangen die Bewertungsansätze zu senken.

Positiv für den Sektor ist die Änderung der Brancheneinteilung mehrerer Indexanbieter, welche die börsennotierten Immobiliengesellschaften als eigene Branche aufnehmen. Zuvor waren diese zusammen mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern in einem Sektor zusammengefasst und litten immer wieder unter der negativen Stimmung gegenüber diesen Finanztiteln.

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkap. in € Schlusskurs 29.07.2016 Schlusskurs 31.08.2016 Performance TR [%] Monat 1 Cofinimmo BE 2.321.805.800 111,65 110,40 -1,12% 2 Befimmo BE 1.381.277.600 60,74 60,00 -1,22% 3 WDP BE 1.664.379.300 92,22 87,80 -4,79% 4 Merlin Properties ES 3.365.972.600 10,24 10,42 1,76% 5 Hispania ES 1.303.631.000 11,97 12,03 0,50% 6 Unibail-Rodamco FR 24.393.802.000 246,15 246,00 -0,06% 7 ICADE FR 5.127.011.700 68,94 69,18 0,35% 8 Gecina FR 8.872.302.000 135,30 140,25 3,66% 9 Klépierre FR 13.206.097.100 42,83 42,01 -1,90% 10 Fonciere des Régions FR 5.724.895.700 84,14 83,76 -0,45% 11 Mercialys FR 1.921.066.300 20,90 20,87 -0,14% 12 Land Securities GB 10.187.276.700 1.094,00 1.094,00 0,00% 13 British Land GB 8.039.455.000 671,00 663,00 -1,19% 14 Intu Properties GB 5.004.470.200 300,10 316,00 5,30% 15 Hammerson GB 5.409.149.200 557,50 580,00 5,85% 16 Segro GB 4.023.094.900 443,00 453,20 3,51% 17 Derwent London GB 3.583.772.300 2.842,00 2.732,00 -3,87% 18 Londonmetric Property GB 1.206.157.800 161,80 164,10 1,42% 19 Great Portland Estates GB 2.744.205.000 683,50 677,50 -0,88% 20 Hansteen Holdings GB 1.015.072.500 107,00 115,80 8,22% 21 Grivalia Properties REIC GR 707.807.400 6,94 6,99 0,72% 22 Alstria Office REIT D 1.915.390.200 12,48 12,50 0,16% 23 Hamborner REIT D 654.437.600 10,59 10,56 -0,28% 24 Green-REIT IE 1.002.914.200 1,47 1,47 0,34% 25 Beni Stabili IT 1.248.276.100 0,59 0,55 -6,06% 26 IGD IT 588.645.000 0,78 0,72 -7,18% 27 Wereldhave NL 1.730.441.400 43,28 42,97 -0,72% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.966.282.400 39,60 40,75 2,89% 29 Vastned Retail NL 706.735.500 37,53 37,13 0,89% 30 NSI NL 544.558.800 3,96 3,80 -0,84% 121.560.383.300

