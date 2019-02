ILG platziert den ILG Fonds

Bild: ILG Fonds GmbH Fondsobjekt E-EinZ in Ebersberg

Der Fondsinitiator ILG hat den ILG Fonds Nr. 39 mit 33,7 Millionen Euro Eigenkapital innerhalb von sechs Monaten platziert. Der Fonds investiert in das Calenberg Center in Pattensen (bei Hannover) und in das Einkaufszentrum E-EinZ in Ebersberg im Großraum München.