iii-investments hat für einen Spezialfonds eines deutschen berufsständischen Versorgungswerks eine Büroimmobilie im 2. Arrondissement von Paris erworben. Der Kaufpreis beträgt 17,5 Millionen Euro.

Das Objekt in sehr guter Lage wurde im Jahr 2008 umfassend renoviert und ist vollständig an mehrere Nutzer vermietet. Es weist eine Mietfläche von insgesamt 2.064 Quadratmetern auf.

„Wir halten den Pariser Markt unverändert für attraktiv. Denn trotz der Verschärfung der Staatsschuldenkrise, die sich auch in Frankreich zuletzt zugespitzt hat ..., sind die Immobilienpreise für Büroimmobilien im CBD von Paris stabil geblieben", begründet Reinhard Mattern, Geschäftsführer bei iii-investments, die Investitionsentscheidung.

Für den Fonds wurden in diesem Jahr bereits mehrere Objekte in den besten Lagen europäischer Metropolen erworben. Weitere Investitionen sind in Vorbereitung. iii-investments wurde bei der Transaktion von Cushman & Wakefield, Turnbull Associés und Herbert Smith, begleitet.