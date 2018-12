Die HSH Nordbank geht nach ihrer Krise wieder in die Offensive. Die Bank will bis 2014 deutlich mehr Kredite vergeben, auch im Immobilienbereich.

Die HSH Nordbank geht nach ihrer Krise wieder in die Offensive. Die Bank will bis 2014 deutlich mehr Kredite vergeben, auch im Immobilienbereich.

Anders als andere Banken habe die Bank in diesem Bereich ebenso wie bei Immobilienkrediten die Auflagen der EU-Kommission bereits umgesetzt und deshalb Luft für neue Geschäfte, sagte Vorstand Torsten Temp am Donnerstag in Hamburg.

Die Bank darf 2014 im Firmenkundengeschäft ein Kreditvolumen von 13 Milliarden Euro aufweisen, ebenso bei den Immobilienkrediten.

Der aktuelle Bestand liege aber jeweils unter zehn Milliarden Euro, so dass rund drei Milliarden Euro echtes Neugeschäft möglich seien. Die Bank wolle sich auf ihre Kernregion Norddeutschland konzentrieren, aber auch in Süd- und Westdeutschland neue Kunden gewinnen.