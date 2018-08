Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Die NRW-Bank hat beim Frankfurter Landgericht Klage gegen den Zahlungsstopp der "Bad Bank" der österreichischen Bank Hypo Alpe Adria eingereicht. Die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen fordert die vollständige Rückzahlung der Anleihen in Höhe von 275,5 Millionen Euro. Das bestätigte eine Banksprecherin. Weiter