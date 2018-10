Mit „Motel One“ und „25hours“ gibt es in Deutschland zwei innovative Marken, die sich für die weltweite Expansion eignen. "Wir sehen erste Anzeichen für eine europäische Hotel-Renaissance“, so Michael Widmann, Mitinitiator des Hotelforum.

Gleichzeitig ist der Hotelstandort Deutschland in den vergangenen Jahren immer internationaler geworden und hat für ausländische Investoren und Betreiber deutlich an Attraktivität gewonnen.

"Auffällig ist, dass im Augenblick der Großteil der Innovationen, zumindest bei Stadthotels, in Europa stattfindet", sagt Widmann. Insbesondere im Segment der Lifestyle-orientierten Budgethotels gebe es eine Fülle von neuen, aufregenden Produkten, während in der Zeit von 1950 bis 2000 noch eher amerikanische Hotelgruppen und –marken die Welt eroberten.

Aktuell betreibt „Motel One“ 40 Häuser in 20 Städten. „25hours“ hat aktuell mit einem zweiten Standort in Hamburg das fünfte Haus eröffnet. Beide Marken sind mit Hotels in Wien erstmals auch außerhalb von Deutschland vertreten, einen Standort, den auch Steigenberger bereits besetzt hat. Eine weitere Expansion dieser drei Gruppen ist in Europa auch für das Jahr 2012 zu erwarten.