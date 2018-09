Bild: Haufe Online Redaktion Die Flughafensparte hält Abteile an sechs Airports europaweit

Der Baukonzern Hochtief hat sein Flughafengeschäft an einen kanadischen Pensionsfonds verkauft. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Die Transaktion soll 1,1 Milliarden Euro eingebracht haben. Für das Jahr 2013 hebt der Konzern seine Ergebnisprognose an.