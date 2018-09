Unternehmen: Bilfinger treibt Verkauf des Betreibergeschäfts voran

Der Dienstleistungskonzern Bilfinger hat eine Beteiligung in Höhe von 8,74 Prozent am Infrastrukturfonds „BBGI“ verkauft. Der Verkaufserlös liege bei rund 50 Millionen Euro, so der MDax-Konzern. Käufer seien institutionelle Investoren. Weiter