Die HIH Hamburgische Immobilien Handlung hat ihren ersten Projektentwicklungsfonds innerhalb von knapp vier Monaten platziert.

Für das Private Placement "HIH Development Fund" wurden rund 14 Millionen Euro eingeworben. Etwa die Hälfte davon wird in den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in München-Schwabing investiert. Noch vor der Vollplatzierung des Fonds hat sich die HIH ein zweites Wohnprojekt in München (Stadtteil Ludwigsvorstadt) gesichert, so dass kein Blindpool-Anteil mehr vorhanden ist.

Insgesamt rechnet der Fonds bei einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren mit einer Gesamtrendite von zehn bis zwölf Prozent pro Jahr vor Steuern auf Anlegerebene.