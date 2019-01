HIH kauft Frankfurter Bürohaus für Warburg-Fonds

Bild: Groß & Partner Der Frankfurter Wohnungskonzern ABG wird hier seine Zentrale einrichten

Der Hamburger Immobilieninvestor HIH hat das im Bau befindliche Bürogebäude am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main für einen Spezialfonds der Warburg-Henderson KAG erworben. Der Neubau wird etwa Ende 2014 bezugsfertig sein. Verkäufer ist der Projektentwickler Groß & Partner.