Henderson verkauft Fondsimmobilien in Hamburg und Wachtberg

Hamburg: Die veräußerte Wohnimmobilie liegt im Stadtteil Jenfeld Bild: Verena Münch ⁄ pixelio

Henderson Global Investors hat aus dem Portfolio eines für institutionelle Investoren verwalteten Immobilienfonds zwei Objekte veräußert. Dabei handelt es sich um eine Einzelhandels- und Wohnimmobilie in Hamburg sowie ein Fachmarktzentrum in Wachtberg, in der Nähe von Bonn.