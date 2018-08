Julia Marciano (35) ist mit Wirkung zum 1. April in die Allianz Real Estate eingetreten und hat die Aufgabe des "Head of Loan Asset Management of European Debt" übernommen. Sie berichtet an Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance, und wird ihren Sitz in Paris haben.

Julia Marciano (35) ist mit Wirkung zum 1. April in die Allianz Real Estate eingetreten und hat die Aufgabe des "Head of Loan Asset Management of European Debt" übernommen. Sie berichtet an Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance, und wird ihren Sitz in Paris haben.

Marciano startete ihre Karriere bei IPD in Paris und London. Später wechselte sie zur Deutschen Pfandbriefbank. Dort war sie in verschiedenen Positionen in den Teams für Commercial Real Estate und Credit Risk Management in London und Paris tätig und für Transaktionen im Bereich europäischer Immobilienfinanzierungen verantwortlich.

Zuletzt war sie Deputy Director für die Abteilungen Underwriting und Portfolio Management/Credit Risk Management bei der Helaba in Paris.