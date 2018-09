Bild: Aareal Bank Die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft hält 28,9 Prozent an der Aareal Bank

Die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft, die aus mehreren Großaktionären besteht, will der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge beim Immobilienfinanzierer Aareal Bank aussteigen. Kreisen zufolge böten die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe in einem beschleunigten Verfahren interessierten Investoren 11,4 Millionen Anteilscheine an.