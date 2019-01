Hansainvest Fondsvermögen auf 18,8 Milliarden Euro

Bild: TOM PHILIPPI Stuttgart 165 Millionen Euro wurden in die "Tanzenden Türme" investiert

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest hat das Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres 2014 auf 18,8 Milliarden Euro gesteigert. Das ist ein neuer Rekord. Maßgeblich beteiligt waren die Netto-Mittelzuflüsse in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Investiert wurden alleine 165 Millionen Euro in den Bürokomplex "Tanzende Türme" in Hamburg.