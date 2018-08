Zum Thema Investment

Transaktion: Hamburg Trust startet weiteren US-Fonds

Hamburg Trust hat den Vertrieb seines vierten US-Fonds gestartet. Wie der Fonds- und Assetmanager mitteilt, wird der "Finest Selection 3" in Büroimmobilien, die in den Städten New York, Washington, D.C. und San Francisco liegen, investieren. Weiter

Transaktion: Hamburg-Trust-Fonds kauft Finanzierung für New Yorker Büroobjekte

Der geschlossene US-Immobilienfonds "Finest Selections 4 Special Situations" von Hamburg Trust hat Anteile an der Finanzierung von zwei Büroobjekten in New York City erworben. Bei den Immobilien handelt es sich um das Büro- und Geschäftshaus "2 Herald Square" in Manhattan sowie das Bürogebäude "470 Vanderbilt Avenue" in Brooklyn. Weiter

Immobilienfonds: Hamburg Trust platziert dritten US-Fonds

Hamburg Trust hat seinen dritten US-Fonds erfolgreich platziert. Der für Privatanleger des Bankhauses Lampe entwickelte "Finest Selections 4 Special Situations" investiert in Immobilienkredite von US-Premium-Büros hauptsächlich in New York, Washington D.C. und San Francisco. Weiter

Unternehmen: Hamburg Trust platziert 147 Millionen Euro Eigenkapital

Das Investmenthaus Hamburg Trust hat im Jahr 2013 bei seinen Publikumsfonds 147 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Im Vorjahr waren es 90 Millionen Euro. Den größten Anteil hatten die Fonds "shopping edition 3" und "shopping edition 3.2", die 68 beziehungsweise 48 Millionen Euro in das Stuttgarter ECE-Einkaufszentrum "Milaneo" investierten. Weiter

Haufe Shop: Wohnungseigentümer-Lexikon