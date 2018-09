Die Hahn Gruppe hat ihren zum Jahresende 2011 aufgelegten Pluswertfonds (PWF) 157 vollständig platziert. Der Geschlossene Immobilienfonds beteiligt sich an einem SB-Warenhaus in Saarburg (Rheinland-Pfalz).

Die Hahn Gruppe hat ihren zum Jahresende 2011 aufgelegten Pluswertfonds (PWF) 157 vollständig platziert. Der Geschlossene Immobilienfonds beteiligt sich an einem SB-Warenhaus in Saarburg (Rheinland-Pfalz).

Die Gesamtmietfläche des Objekts beträgt rund 6.300 Quadratmeter, bei einer Grundstücksfläche von zirka 20.000 Quadratmetern. Mieterin der Immobilie ist die zur REWE-Gruppe gehörende toom Verbrauchermarkt GmbH. Der Betreiber hat das Objekt mit einer Vertragslaufzeit von 15 Jahren angemietet.

PWF 159 für Ende März 2012 angekündigt

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beträgt zirka 11,5 Millionen Euro. Die Investoren haben ein Eigenkapital von 4,5 Millionen Euro gezeichnet. Die anfängliche Ausschüttung wurde mit sechs Prozent jährlich prognostiziert und wird jeweils anteilig ab April 2012 quartalsweise ausgezahlt.

Zum Ende des ersten Quartals wird ein neuer Publikumsfonds in die Vermarktung gehen. Der PWF 159 bietet die Beteiligung an einem neuen innerstädtischen Fachmarktzentrum an.