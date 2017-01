Geschlossene Publikumsfonds: Geschäft stagniert

09.01.2017 | Scope

Das Geschäft mit geschlossenen Publikumsfonds schwächelt: Immobilienfonds machen aber den Löwenanteil aus

Das Geschäft mit geschlossenen Publikumsfonds ist im vergangenen Jahr nicht besonders gut gelaufen. Wie das Analysehaus Scope mitteilt, sei auch für das laufende Jahr nicht mit einer Verbesserung zu rechnen. Über alle Anlagenklassen hinweg ist die Anzahl der 2016 emittierten Fonds sogar rückläufig. Immobilienfonds hatten einen Anteil von mehr als 70 Prozent und dominierten das Emissionsgeschehen.

Im Jahr 2016 wurden laut Scope nur 24 geschlossene Publikumsfonds mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von insgesamt 1,04 Milliarden Euro von der Aufsichtsbehörde BaFin zum Vertrieb zugelassen. 2015 waren es noch 31 Fonds mit einem prospektierten

Eigenkapitalvolumen in Höhe von 1,03 Milliarden Euro.

Vor Einführung des neuen regulatorischen Rahmens im Jahr 2012 betrug das insgesamt emittierte Eigenkapitalvolumen sogar 4,2 Milliarden Euro.

Gründe für die Stagnation am Markt für geschlossene Fonds

Ein wesentlicher Grund für die Stagnation im Bereich der Publikumsfonds ist Scope zufolge die zurückhaltende Position zahlreicher Vertriebe gegenüber dem Produkt. Ein weiterer Grund sei die Konkurrenz unter Investoren: Sie treibe die Preise und führe zu sinkenden Renditen.

Als weiteres Hindernis nennt Scope die erhöhten regulatorischen Anforderungen und Risiken in Bezug auf Vertriebsdauer sowie die Vor- und Zwischenfinanzierung. Allen Schwierigkeiten zum Trotz zeigen laut Scope einige Emittenten rege Aktivitäten. So hat etwa WealthCap im abgelaufenen Jahr zwei Fonds mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von insgesamt 217 Millionen Euro auf den Markt gebracht. Patrizia Grundinvest ist mit drei Fonds und einem geplanten Eigenkapitalvolumen in Höhe von insgesamt 104 Millionen Euro sehr aktiv. Auch Swiss Life Asset Managers hat zum Ende 2016 die Aktivitäten im deutschen Markt für Immobilienfonds ausgebaut.

Immobilien: die dominierende Assetklasse

Von den 24 im vergangenen Jahr zugelassenen Publikumsfonds investieren nach Angaben von Scope 17 in Immobilien. Damit stellt diese Assetklasse 71 Prozent aller Publikumsfonds. Andere Assetklassen, wie Private Equity (drei AIF), Flugzeuge (zwei AIF), Schiffe und

Spezialitäten (jeweils ein AIF), führen gegenwärtig ein Nischendasein.

Für 2017 erwartet Scope nur eine leichte Zunahme der Emissionsaktivitäten in Bezug auf die Anzahl der emittierten Fonds. Allerdings geht das Beratungshaus von sinkenden durchschnittlichen Fondsvolumina aus. Das insgesamt zu erwartende emittierte Eigenkapitalvolumen wird den Scope-Analysten zufolge in diesem Jahr nicht ansteigen.