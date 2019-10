Gerüchte um Aareon-Verkauf beflügeln Aktien der Aareal Bank

Mehr als Gerüchte sind es bislang nicht, dass der Immobilienfinanzierer Aareal Bank die Software-Tochter Aareon verkaufen will. "No comment", erklärte das Unternehmen auf Nachfrage, was an den Medienberichten dran sei. Klar ist zum jetzigen Zeitpunkt nur: Die Aktien des MDax-Konzerns profitieren.

Die Papiere des MDax-Konzerns legten seit Börsenschluss am Freitag (18. Oktober) noch einmal von 29,29 Euro auf 29,44 zum Börsenbeginn am Montag (21. Oktober) zu. Um die frühe Mittagszeit notierte die Aktie der Aareal Bank bereits bei rund 30 Euro, Tendenz steigend.

Den Höhenflug führen Analysten auf ein in verschiedenen Medien seit Wochen kolportiertes Gerücht zurück: Das Wiesbadener Institut werde dem Druck des Hedgefonds Teleios Capital Partners nachgeben und erwäge den Verkauf seiner Tochter Aareon, die unter anderem Software für große Wohnungsvermieter zur Immobilienverwaltung und zur Abwicklung von Mietzahlungen anbietet. Die Medien stützen sich dabei auf Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, die davon aus "Kreisen" erfahren haben will. Erstes Interesse an einem Erwerb sei unter anderem von Finanzinvestoren wie CVC und KKR geäußert worden. Von den erwähnten Unternehmen offiziell bestätigt wurde das bis heute nicht.

Von Teil- bis Komplettverkauf: Alle Varianten durchgespielt

Nach einem Bericht der ARD hat der aktivistische Investor Teleios mit Sitz im Schweizerischen Zug seine Beteiligung an der Aareal Bank inzwischen auf knapp 4,5 Prozent ausgebaut. Ende September soll der Anteilseigner in einem Brief an das Aareal-Bank-Management Konzernchef Hermann Merkens aufgefordert haben, Aareon komplett zu verkaufen oder abzuspalten. Der Sender beruft sich dabei wiederum auf die Agentur Reuters, der dieser Brief vorliegen soll.

Mögliche Pläne für einen Teilverkauf waren bereits Ende Juli durchgesickert. Laut Handelsblatt hatte Finanzvorstand Marc Heß damals aber erklärt, Aareon sei und bleibe ein integraler Bestandteil der Aareal Bank. Nach dem Brief im September habe Merkens bei einem Treffen mit Teleios "nur die Bereitschaft erkennen lassen, sich von maximal 30 Prozent an Aareon zu trennen und einen strategischen Minderheitsaktionär an Bord zu nehmen", doch das sei nach Auffassung Teleios sowohl für die Tochter Aareon als auch für die Aareal-Aktionäre "suboptimal".

Das Software-Unternehmen könne sich unter einem anderen Eigentümer als einem "konservativen und stagnierenden Gewerbeimmobilien-Finanzierer" besser entfalten, zitierte die Wirtschaftswoche Ende September Teleios-Mitgründer Adam Epstein. Aareon alleine wäre nach Schätzungen von Teleios mindestens 700 Millionen bis eine Milliarde Euro wert, heißt es im Bericht. Anfang Oktober teilte Bloomberg unter Berufung auf Teleios mit, auch der britische Investor Petrus Advisers, der einen Anteil von zwei Prozent an der Aareal Bank hält, habe sich für einen Komplettverkauf von Aareon ausgesprochen.

Einen vollständigen Verkauf von Aareon halte er für wenig wahrscheinlich, weil damit auch Synergieeffekte entfielen, schrieb DZ-Bank-Analyst Manuel Mühl in einer Studie, die am 7. Oktober vorlag, wie das Finanz- und Wirtschaftsportal wallstreet-online vor ein paar Tagen meldete. Die Veräußerung eines Minderheitsanteils von Aareon an einen strategischen Partner sei vorstellbar.