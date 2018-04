Die Rückzahlung wird aus einem teil der jüngsten Kapitalerhöhung bestritten Bild: Haufe Online Redaktion

Die Franconofurt AG hat einen Teil der Mittel aus der im vergangenen Dezember in der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung an ihre Aktionäre ausbezahlt: 2,60 Euro je Stückaktie sollen nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist an die Anleger zurückfließen.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung wurden zu einem weiteren Teil in die freie Rücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 AktG eingestellt. Die Rückzahlung der 2,60 Euro je Stückaktie an die Aktionäre ist nunmehr sechs Monate nach Eintragung der oben genannten Kapitalmaßnahmen im Handelsregister am 6. August erfolgt.