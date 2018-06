Der erste Projektentwicklungsfonds des Initiators Fondshaus Hamburg reinvestiert 8,9 Millionen Euro in drei Projekte in Hamburg, Berlin und Tutzing am Starnberger See.

Die Mittel stammen aus den Verkaufserlösen der Projekte Deutsche Börse in Eschborn und Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums in Bonn sowie dem Rückfluss aus dem Projekt Triton-Haus in Frankfurt am Main. „Mit den aktuellen Beteiligungen ist der Fonds wieder voll investiert“, sagt Angelika Kunath, Geschäftsführerin bei Fondshaus Hamburg.

Mit 5,4 Millionen Euro beteiligt sich der FHH Real Estate 5 – Aktiv Select Deutschland an der Errichtung der „Wohnanlage Warnstedtstraße“ in Hamburg-Stellingen. Der Fonds investiert in eine Projektentwicklungsgesellschaft von Michael Soufi/Apollon GmbH & Co. KG, der seit zirka 15 Jahren Wohnungsbau in Hamburg realisiert. Mit ihm sollen bis 2013 vier Mehrfamilienhäuser an der Grenze zum Stadtteil Eimsbüttel mit insgesamt 155 Wohneinheiten und einer Gesamtnutzfläche von rund 12.300 Quadratmetern entstehen.

Weitere zwei Millionen Euro investiert der Fonds in das Projekt „Palais Theising“ in Berlin-Mitte, in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. Das im Jahr 1898 errichtete denkmalgeschützte Haus wird renoviert und aufgestockt sowie um ein achtgeschossiges Wohngebäude erweitert. Bis Herbst 2013 werden durch den Projektentwickler Frankonia Eurobau Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten realisiert. Rund 50 Prozent der Wohnflächen sind bereits vor Beginn der Baumaßnahmen verkauft.

Am Neubauprojekt „Lakeside Living“ in Tutzing, Starnberger See, beteiligt sich der Fonds mit 1,5 Millionen Euro. Der Projektentwickler DC Residential baut auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Roche Diagnostics fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 55 Wohneinheiten und 87 Tiefgaragenstellplätzen. Insgesamt ist der FHH Real Estate 5 – Aktiv Select Deutschland mit knapp 20,7 Millionen Euro in sechs Immobilienentwicklungen investiert.