Bild: FAP Immobilienfinanzierer sind derzeit gut gelaunt

Das Barometer von Flatow Advisory Partners (FAP) zeigt für das vierte Quartal 2014 mit einem Plus von 2,33 Punkten einen stabil positiven Wert (Vorquartal: plus 2,48 Punkte). Das Neugeschäft steigt bei 49 Prozent der Kreditgeber an. Die Nachfrage nach alternativen Kreditgebern beziffert sich zum dritten Mal in Folge auf nunmehr 48 Prozent.