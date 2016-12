09.12.2016 | Europäische REITs

Europäische Immobilienaktien im November: Der größte Verlierer war die italienische IGD, gefolgt von der niederländischen Eurocommercial Properties NV

Die europäischen REITs tendierten im Monat November leicht schwächer als im Vormonat. Insbesondere der spanische und der italienische Aktienmarkt entwickelten sich schwach, wobei bei letzterem das Anfang Dezember anstehende Verfassungsreferendum zu den Kursverlusten beigetragen hat. Deutlich erholt hat sich der griechische Aktienmarkt, kommentiert Patrick Nass, Fondsmanager bei Ellwanger & Geiger.

Die europäischen REITs tendierten im Monat November leicht schwächer. So verlor der Erix 1,3 Prozent an Wert und der EPRA REIT Index 0,6 Prozent. Der breite europäische Aktienmarkt entwickelte sich im gleichen Zeitraum uneinheitlich. Während der breite Stoxx 600 Index gut ein Prozent im Plus lag, verlor der auf die Eurozone begrenzte EuroStoxx 50 0,1 Prozent.

Allgemein schwach entwickelten sich der spanische und der italienische Aktienmarkt, wobei zumindest bei letzterem das Anfang Dezember anstehende Verfassungsreferendum zu den Kursverlusten beigetragen hat. Deutlich erholt zeigte sich dagegen der griechische Aktienmarkt, der fast 6,4 Prozent hinzugewinnen konnte.

Europäische Immobilienaktien: Die Gewinner und Verlierer

Dass die REITs im Durchschnitt etwas schlechter abschnitten, lag an den gemischten Unternehmensmeldungen. Besonders negativ wurden dabei die schwachen Einzelhandelsumsätze in Frankreich aufgenommen – ein Land, dessen REITs ein Indexschwergewicht darstellen.

Der größte Verlierer war die italienische IGD mit einem Minus von 10,0 Prozent, gefolgt von der niederländischen Eurocommercial Properties NV (-8,0 Prozent). Die französischen Einzelhandels-Giganten Klepierre SA und Unibail-Rodamco SE verloren 5,6 Prozent bzw. 4,0 Prozent. Auf der Gewinnerseite stand die griechische Grivalia Properties REIC mit einem Plus von 12,5 Prozent an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgten – allerdings schon mit deutlich moderateren Kursgewinnen – die britische Great Portland Estates PLC (+2,9 Prozent), welche in den Vormonaten deutlich gelitten hatte, und die niederländische NSI NV (+1,7 Prozent).

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs 31.10.2016 Schlusskurs 30.11.2016 Performance TR [%] Monat 1 Cofinimmo BE 2.191.403.900 106,75 104,20 -2,39% 2 Befimmo BE 1.340.095.000 53,07 52,39 -1,28% 3 WDP BE 1.727.409.400 83,88 81,00 -3,43% 4 Merlin Properties ES 4.467.520.000 10,24 9,51 -7,13% 5 Hispania ES 1.175.760.400 11,22 10,85 -1,82% 6 Unibail-Rodamco FR 20.688.882.500 217,00 208,25 -4,03% 7 ICADE FR 4.832.048.900 65,48 65,20 -0,43% 8 Gecina FR 7.857.343.200 132,80 123,90 -6,70% 9 Klépierre FR 11.060.618.000 37,27 35,19 -5,58% 10 Fonciere des Régions FR 5.066.696.400 79,63 74,13 -6,91% 11 Mercialys FR 1.694.625.200 18,87 18,41 -2,44% 12 Land Securities GB 9.044.272.900 999,00 970,00 -2,90% 13 British Land GB 7.181.666.300 585,50 591,50 1,02% 14 Intu Properties GB 4.301.732.200 275,50 269,10 -2,32% 15 Hammerson GB 5.092.715.300 551,00 544,50 -1,18% 16 Segro GB 4.091.801.200 437,20 418,00 -4,39% 17 Derwent London GB 3.165.470.100 2.419,00 2.410,00 -0,37% 18 Londonmetric Property GB 1.052.422.900 149,10 143,00 -4,09% 19 Great Portland Estates GB 2.463.695.800 594,00 607,50 2,91% 20 Hansteen Holdings GB 932.135.100 107,50 106,20 -1,21% 21 Grivalia Properties REIC GR 799.954.000 7,02 7,90 12,54% 22 Alstria Office REIT D 1.768.288.200 11,78 11,54 -2,04% 23 Hamborner REIT D 681.665.500 9,01 8,55 -5,05% 24 Green-REIT IE 887.096.800 1,36 1,29 -5,51% 25 Beni Stabili IT 1.134.796.400 0,53 0,50 -5,93% 26 IGD IT 513.031.800 0,70 0,63 -9,99% 27 Wereldhave NL 1.587.076.900 40,80 39,41 -3,40% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.629.198.600 38,78 33,76 -8,01% 29 Vastned Retail NL 659.905.300 35,01 34,67 -0,99% 30 NSI NL 520.333.900 3,57 3,63 1,68% 109.609.662.100

