Europäische Immobilienaktien: Schlusskurse 30.8.2013 (KW 35)

KW 35: "Immobilienaktien nach Wochenmitte mit Seitwärtsbewegung", sagt Fondsmanager Alexander Schäfer von Ellwanger & Geiger.

"Die Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen Syrien belastete die Börsen rund um den Globus. Während der breite Markt im Laufe der Woche weiter nachgab und einen Wochenverlust von 3,7 Prozent verzeichnete, machten die defensiveren Immobilienaktien ab Wochenmitte eine Seitwärtsbewegung und verloren nur 1,8 Prozent an Wert.

Unter den großen Verlierern findet sich erneut die Aktie der deutschen IVG Immobilien AG. Nachdem sich die Gesellschaft letzte Woche unter das Schutzschirmverfahren gerettet hat, waren diese Woche abgesehen von der Verschiebung der Hauptversammlung keine spezifischen Nachrichten zu verzeichnen. Die hohe Volatilität des Titels ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Aktie aktuell mit nur sieben Cent an der Börse notiert und eine Kursänderung von lediglich einem Cent zu einem zweistelligen prozentualen Gewinn oder Verlust führt. Weitere Verlierer waren die griechische Eurobank Properties Real Estate Investments Company S.A. (-9,4 Prozent), die spanische Inmobiliaria Colonial, S.A. (-5,7 Prozent) sowie die im M-Dax gelistete Aktie der luxemburgischen Gagfah S.A. (-4,7 Prozent). Größter Gewinner war die russische Gesellschaft Raven Russia Ltd. Die auf Logistikimmobilien spezialisierte Gesellschaft veröffentlichte sehr gute Zahlen zum ersten Halbjahr und legte daraufhin an der Börse um 7,7 Prozent im Kurs zu", so Alexander Schäfer, Fondsmanager bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs 30.8.2013 in Euro EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 856.772.278 9,72 1,21% 0,71% 2 Immofinanz Immobilien AT 3.408.308.105 2,98 4,81% 2,83% 3 Conwert AT 699.433.899 8,15 0,99% 0,58% 4 Cofinimmo BE 1.491.159.546 83,95 2,10% 1,24% 5 Befimmo BE 1.060.426.147 49,40 1,50% 0,88% 6 Gagfah D 2.012.677.734 9,24 2,84% 1,67% 7 TAG Immobilien D 1.161.347.168 8,83 1,64% 0,97% 8 GSW Immobilien D 1.670.652.466 32,89 2,36% 1,39% 9 Alstria D 714.584.900 9,00 1,01% 0,59% 10 Deutsche Wohnen D 2.247.761.719 13,27 3,17% 1,87% 11 Deutsche Euroshop D 1.683.100.708 30,89 2,38% 1,40% 12 LEG Immobilien D 2.185.006.836 40,76 3,08% 1,82% 13 Inmobiliaria Colonial ES 242.862.610 1,04 0,34% 0,20% 14 Unibail F 16.922.832.031 170,10 23,88% 14,06% 15 Gecina F 5.618.101.563 90,01 7,93% 4,67% 16 Klepierre F 6.053.924.805 30,01 8,54% 5,03% 17 ICADE F 4.752.941.406 65,93 6,71% 3,95% 18 Fonciere des Regions F 3.701.678.955 58,51 5,22% 3,08% 19 Mercialys F 1.349.054.565 14,60 1,90% 1,12% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.844.873.901 39,65 2,60% 1,53% 21 Citycon FI 1.050.265.503 2,36 1,48% 0,87% 22 Sponda FI 1.072.855.957 3,76 1,51% 0,89% 23 Eurobank Properties GR 405.649.994 6,52 0,57% 0,34% 24 Beni Stabili IT 904.111.694 0,47 1,28% 0,75% 25 IGD IT 276.661.377 0,78 0,39% 0,23% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.617.930.298 4,38 2,28% 1,34% 27 Corio NL 2.945.912.842 29,71 4,16% 2,45% 28 Wereldhave NL 1.101.540.894 50,38 1,55% 0,92% 29 Vastned Retail NL 613.170.349 31,50 0,87% 0,51% 30 Eurocommercial Property NL 1.191.953.125 28,25 1,68% 0,99% 70.857.553.375 100,00% 58,88% E&G EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 3.010.153.612 79,95 2,50% 32 Swiss Prime Site CH 3.356.250.796 68,30 2,79% 33 Jeudan DK 866.453.625 584,00 0,72% 34 Land Secs Group GB 8.395.972.235 883,00 6,98% 35 British Land GB 6.686.092.238 558,00 5,56% 36 Intu Properties GB 3.542.831.264 305,90 2,94% 37 Hammerson GB 4.150.405.878 483,50 3,45% 38 Segro GB 2.606.388.743 292,00 2,17% 39 Derwent GB 2.865.104.533 2.316,00 2,38% 40 Great Portland GB 2.195.376.817 533,50 1,82% 41 Shaftesbury GB 1.794.999.402 593,50 1,49% 42 Norwegian Property NO 552.175.887 8,07 0,46% 43 Raven Russia RU 497.367.344 73,75 0,41% 44 PIK Group RU 961.006.810 65,44 0,80% 45 JM SE 1.565.755.395 170,50 1,30% 46 Hufvudstaden SE 2.055.618.488 80,70 1,71% 47 Castellum SE 1.798.487.487 90,75 1,49% 48 Fabege SE 1.319.245.919 69,00 1,10% 49 GTC PL 593.490.457 7,70 0,49% 50 ECHO PL 674.774.147 6,59 0,56% 120.345.504.452 100,00%

