KW 39: "Europäische Immobilienaktien mit Minus von 0,88 Prozent", sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

KW 39: "Europäische Immobilienaktien mit Minus von 0,88 Prozent", sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

"Thema der Woche war der sich weiter auseinander entwickelnde Zinsausblick für die großen Währungsräume. Die US-Notenbank Federal Reserve und die Bank of England könnten ihre Zinsen innerhalb der nächsten zwölf Monate erhöhen, wogegen die Europäische Zentralbank und die Bank von Japan weiterhin an ihrer extrem lockeren Politik festhalten und diese eher noch verstärken wollen. Die Auswirkungen dieser Divergenz sind einerseits fallende Rohstoffpreise und Druck auf zinssensitive Sektoren am britischen und amerikanischen Kapitalmarkt sowie andererseits eine ausgeprägte Stärke des US-Dollars.

Während der breite europäische Aktienmarkt (Eurostoxx 50) 1,64 Prozent verlor, konnten sich die Immobilientitel mit einem Minus von 0,88 Prozent (Epra Index) erneut besser halten.

Wegen der erwähnten Zinsproblematik in England entwickelten sich die britischen Titel schlechter als ihre kontinentaleuropäischen Pendants. Entsprechend dominierten Aktien von der Insel die Verlierer. Hammerson PLC (minus 5,3 Prozent) litt zusätzlich unter einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums ihres Portfolios. Auch Intu Properties PLC (ebenfalls Einzelhandelsflächen) gaben 4,4 Prozent ab. Mit Mercialys SA (minus 5,1 Prozent) litt ein zuvor stark gestiegener Wert aus Frankreich, der ebenfalls Einzelhandelsflächen vermietet.

Die Gewinner wurden von dem belgische REIT Cofinimmo SA mit einem Kurszuwachs von 3,5 Prozent angeführt. Das Unternehmen verkaufte fünf Objekte in Frankreich. Aktien von Norwegian Property ASA stiegen um 3,1 Prozent ohne Unternehmensmeldungen", so Helmut Kurz, Leiter Fondsmanagement Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs Vortag EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G-EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 1.532.030.476 15,80 1,75% 1,03% 2 Immofinanz Immobilien AT 2.603.364.990 2,29 2,98% 1,74% 3 Conwert AT 763.111.901 8,98 0,87% 0,51% 4 Cofinimmo BE 1.608.517.212 89,34 1,84% 1,08% 5 Befimmo BE 1.301.699.359 59,03 1,49% 0,87% 6 Gagfah D 3.234.969.274 14,94 3,70% 2,17% 7 TAG Immobilien D 1.172.617.937 8,94 1,34% 0,79% 8 GSW Immobilien D 2.252.909.160 40,03 2,58% 1,51% 9 Alstria D 766.716.379 9,65 0,88% 0,51% 10 Deutsche Wohnen D 4.879.995.264 17,14 5,59% 3,27% 11 Deutsche Euroshop D 1.863.548.541 34,58 2,13% 1,25% 12 LEG Immobilien D 2.947.415.659 55,80 3,37% 1,97% 13 Inmobiliaria Colonial ES 1.766.594.508 0,57 2,02% 1,18% 14 Unibail F 19.810.873.647 202,25 22,68% 13,27% 15 Gecina F 6.570.436.106 104,55 7,52% 4,40% 16 Klepierre F 6.902.671.116 34,86 7,90% 4,62% 17 ICADE F 5.005.996.050 67,79 5,73% 3,35% 18 Fonciere des Regions F 4.444.230.939 71,37 5,09% 2,98% 19 Mercialys F 1.607.638.737 17,47 1,84% 1,08% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.789.039.050 38,45 2,05% 1,20% 21 Citycon FI 1.596.053.447 2,69 1,83% 1,07% 22 Sponda FI 1.027.563.927 3,65 1,18% 0,69% 23 Eurobank Properties GR 946.781.000 9,35 1,08% 0,63% 24 Beni Stabili IT 1.283.360.341 0,57 1,47% 0,86% 25 IGD IT 571.048.990 0,74 0,65% 0,38% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.532.179.520 4,14 1,75% 1,03% 27 Corio NL 3.924.254.472 39,12 4,49% 2,63% 28 Wereldhave NL 1.419.798.183 65,66 1,63% 0,95% 29 Vastned Retail NL 699.882.290 36,57 0,80% 0,47% 30 Eurocommercial Property NL 1.525.355.145 35,49 1,75% 1,02% 87.350.653.618 100,00% 58,49% E&G-EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 3.043.446.408 80,80 2,04% 32 Swiss Prime Site CH 3.555.654.910 71,50 2,38% 33 Jeudan DK 846.009.265 568,00 0,57% 34 Land Secs Group GB 10.616.354.346 1.051,00 7,11% 35 British Land GB 9.183.666.278 706,00 6,15% 36 Intu Properties GB 5.535.490.352 330,50 3,71% 37 Hammerson GB 5.243.954.755 571,50 3,51% 38 Segro GB 3.451.886.777 365,40 2,31% 39 Derwent GB 3.573.111.537 2.727,00 2,39% 40 Great Portland GB 2.796.004.361 638,50 1,87% 41 Shaftesbury GB 2.408.353.754 678,00 1,61% 42 Norwegian Property NO 656.221.104 9,70 0,44% 43 Raven Russia RU 641.816.295 66,50 0,43% 44 PIK Group RU 1.651.447.324 125,40 1,11% 45 JM SE 1.930.785.393 231,90 1,29% 46 Hufvudstaden SE 2.054.357.759 89,55 1,38% 47 Castellum SE 2.039.560.939 109,80 1,37% 48 Fabege SE 1.633.370.608 91,45 1,09% 49 GTC PL 478.727.352 5,73 0,32% 50 ECHO PL 648.205.103 6,60 0,43% 149.339.078.238 100,00%

Weitere Informationen