KW 43: "Europäische Immobilienaktien gewinnen 4,1 Prozent", sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

"Kraftvoll erholt zeigten sich die Aktien in der letzten Woche. So gewann der Euro Stoxx 50 Index 2,3 Prozent hinzu. Besonders erfreulich war die Kursentwicklung der Aktien aus Südeuropa. Es kommt noch besser: Immobilienaktien gewannen am EPRA Index gemessen 4,13 Prozent und ließen damit die breiten Indizes klar hinter sich. Bei der Aufwärtsbewegung dürfte es sich einerseits um eine technische Erholung nach den Einbrüchen der Vorwochen gehandelt haben, andererseits berichteten viele Immobiliengesellschaften über einen erfreulichen Geschäftsverlauf im dritten Quartal.

Gewinner der Woche waren die Aktien des Vermieters von Einzelhandelsflächen in Italien, Immobiliare Grande Distribuzione SpA. Erstens hatte der REIT seine umfangreiche Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und zusätzlich profitierten die Titel von der Kaufempfehlung einer Großbank. Sie stiegen um 13,8 Prozent. An zweiter Stelle auf der Gewinnerliste legten die Aktien des britischen Unternehmens Segro PLC um 7,5 Prozent zu. Das britische Unternehmen, welches hauptsächlich Logistik- und Industrieflächen im Bestand hat, die sich schwerpunktmäßig im Großraum London befinden, konnte gute Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vermelden. Auf Platz drei lag die britische Derwent London PLC, die 6,8 Prozent zulegen konnte. Derwent ist hauptsächlich in London – speziell im Westend – als Entwickler und Vermieter von Büroobjekten aktiv. Auch andere britische Titel konnten überdurchschnittlich gewinnen. Platz vier ging an die spanische Inmobiliaria Colonial SA, welche 6,6 Prozent gewann.

Die Verlierer muss man mit der Lupe suchen: TAG Immobilien AG, welche sich in der Vorwoche noch sehr gut geschlagen hatten, gaben nun trotz Aktienrückkäufen um 0,8 Prozent nach", so Helmut Kurz, Leiter Fondsmanagement Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs Vortag EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G-EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 1.495.958.207 15,10 1,67% 0,98% 2 Immofinanz Immobilien AT 2.603.364.990 2,33 2,90% 1,70% 3 Cofinimmo BE 1.636.305.786 90,71 1,82% 1,07% 4 Befimmo BE 1.336.337.800 60,50 1,49% 0,87% 5 Gagfah D 3.176.662.084 14,52 3,54% 2,07% 6 TAG Immobilien D 1.209.779.289 9,17 1,35% 0,79% 7 Alstria D 760.869.011 9,61 0,85% 0,50% 8 Deutsche Annington D 5.665.464.114 22,46 6,31% 3,70% 9 Deutsche Wohnen D 4.959.741.635 17,12 5,52% 3,24% 10 Deutsche Euroshop D 1.866.515.546 34,44 2,08% 1,22% 11 LEG Immobilien D 3.105.390.228 54,07 3,46% 2,03% 12 Inmobiliaria Colonial ES 1.700.109.768 0,53 1,89% 1,11% 13 Merlin Properties ES 1.232.682.490 9,50 1,37% 0,80% 14 Unibail F 19.184.889.407 195,05 21,37% 12,52% 15 Gecina F 6.595.646.412 105,10 7,35% 4,30% 16 Klepierre F 6.640.367.619 33,35 7,40% 4,33% 17 ICADE F 4.725.790.393 64,02 5,26% 3,08% 18 Fonciere des Regions F 4.510.081.926 71,99 5,02% 2,94% 19 Mercialys F 1.583.705.953 17,17 1,76% 1,03% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.735.530.730 37,00 1,93% 1,13% 21 Citycon FI 1.512.987.468 2,54 1,69% 0,99% 22 Sponda FI 1.030.394.682 3,65 1,15% 0,67% 23 Grivalia Properties GR 921.466.000 9,01 1,03% 0,60% 24 Beni Stabili IT 1.251.588.378 0,56 1,39% 0,82% 25 IGD IT 499.195.143 0,65 0,56% 0,33% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.494.287.710 3,99 1,66% 0,97% 27 Corio NL 3.748.902.577 37,28 4,18% 2,45% 28 Wereldhave NL 1.393.349.049 64,49 1,55% 0,91% 29 Vastned Retail NL 678.561.247 35,88 0,76% 0,44% 30 Eurocommercial Property NL 1.521.933.148 35,44 1,70% 0,99% 89.777.858.790 100,00% 58,57% E&G-EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 3.127.252.447 81,75 2,04% 32 Swiss Prime Site CH 3.638.004.166 72,45 2,37% 33 Jeudan DK 836.903.891 559,00 0,55% 34 Land Secs Group GB 10.904.087.302 1.084,00 7,11% 35 British Land GB 9.211.536.816 714,00 6,01% 36 Intu Properties GB 5.521.925.505 331,00 3,60% 37 Hammerson GB 5.917.079.164 593,00 3,86% 38 Segro GB 3.451.977.183 367,30 2,25% 39 Derwent GB 3.779.796.918 2.897,00 2,47% 40 Great Portland GB 2.872.203.363 657,50 1,87% 41 Shaftesbury GB 2.468.735.938 702,00 1,61% 42 Norwegian Property NO 641.834.392 9,80 0,42% 43 Raven Russia RU 589.334.645 62,25 0,38% 44 PIK Group RU 1.756.236.429 138,00 1,15% 45 JM SE 1.917.102.081 226,10 1,25% 46 Hufvudstaden SE 2.091.414.901 90,50 1,36% 47 Castellum SE 2.048.499.934 108,70 1,34% 48 Fabege SE 1.621.961.777 90,20 1,06% 49 GTC PL 490.819.488 5,90 0,32% 50 ECHO PL 613.709.888 6,37 0,40% 153.278.275.018 100,00%

