KW 47: „Ein Plus von 1,51 Prozent bei europäischen Immobilienaktien“, sagt Fondsmanager Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger.

„Nach der Konsolidierung der Vorwoche setzten sich die europäischen Aktien wieder nach oben in Bewegung. Trotz zum Teil enttäuschender Konjunkturdaten, wie etwa dem Einkaufsmanagerindex der Eurozone, überwog der „Zwang“, wegen extrem niedrigen oder inzwischen für große Guthaben negativen Zinsen die Liquidität anzulegen. Am Freitag erfuhren die Aktien ihren größten Schub. Erstens aufgrund der durch EZB-Präsident Draghi bekräftigten Ankündigung, Staatsanleihen zu kaufen und noch mehr durch die überraschend früh verkündeten Lockerungsmaßnahmen der chinesischen Zentralbank.

So gewann der EuroStoxx 50 Index beachtliche 4,39 Prozent hinzu. Immobilienaktien, gemessen am EPRA-Index, blieben demgegenüber mit einem Plus von 1,51 Prozent deutlich zurück. Speziell am Freitag konnten Immobilienwerte kaum von der durch die chinesische Zinssenkung geschürten Erwartung einer besseren Weltkonjunktur profitieren.

Die stärksten Wochengewinner kamen aus Ost- und Südeuropa: Auf Platz 1 war die russische PIK Group OAO mit einem Kursgewinn von 11,2 Prozent. Danach folgte der griechische REIT Grivalia Properties REIC, der sich in Kaufverhandlungen zur Erweiterung seines Immobilienportfolios befand. Auf Platz 3 folgte die polnische Echo Investment SA mit einem Zuwachs von sieben Prozent.

Nur wenige Aktien mussten Kursverluste erleiden: Norwegian Property ASA ging um zwei Prozent zurück und der paneuropäisch investierte niederländische REIT Wereldhave NV gab um 1,6 Prozent nach“, so Helmut Kurz, Leiter Fondsmanagement Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs Vortag EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G-EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 1.507.321.166 15,26 1,60% 0,94% 2 Immofinanz Immobilien AT 2.664.328.125 2,34 2,83% 1,66% 3 Cofinimmo BE 1.674.522.949 93,01 1,78% 1,04% 4 Befimmo BE 1.394.362.703 63,34 1,48% 0,87% 5 Gagfah D 3.381.817.011 15,60 3,59% 2,11% 6 TAG Immobilien D 1.193.627.889 9,08 1,27% 0,74% 7 Alstria D 782.283.021 9,87 0,83% 0,49% 8 Deutsche Annington D 6.915.506.941 25,39 7,35% 4,31% 9 Deutsche Wohnen D 5.479.925.334 18,66 5,82% 3,41% 10 Deutsche Euroshop D 1.871.100.916 34,59 1,99% 1,17% 11 LEG Immobilien D 3.304.544.042 57,56 3,51% 2,06% 12 Inmobiliaria Colonial ES 1.826.747.367 0,58 1,94% 1,14% 13 Merlin Properties ES 1.286.563.894 9,98 1,37% 0,80% 14 Unibail F 20.219.128.463 204,90 21,48% 12,59% 15 Gecina F 6.806.782.728 107,95 7,23% 4,24% 16 Klepierre F 6.865.769.103 34,45 7,29% 4,28% 17 ICADE F 4.648.160.857 62,70 4,94% 2,89% 18 Fonciere des Regions F 4.671.178.668 74,40 4,96% 2,91% 19 Mercialys F 1.655.044.059 18,01 1,76% 1,03% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.734.832.796 36,87 1,84% 1,08% 21 Citycon FI 1.507.054.184 2,54 1,60% 0,94% 22 Sponda FI 999.256.381 3,55 1,06% 0,62% 23 Grivalia Properties GR 892.100.600 8,81 0,95% 0,56% 24 Beni Stabili IT 1.243.645.386 0,55 1,32% 0,77% 25 IGD IT 493.900.657 0,65 0,52% 0,31% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.583.997.522 4,22 1,68% 0,99% 27 Corio NL 3.926.773.896 38,77 4,17% 2,45% 28 Wereldhave NL 1.361.263.214 62,83 1,45% 0,85% 29 Vastned Retail NL 715.777.890 37,55 0,76% 0,45% 30 Eurocommercial Property NL 1.512.308.782 35,12 1,61% 0,94% 94.119.626.541 100,00% 58,60% E&G-EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 3.210.252.616 83,95 2,00% 32 Swiss Prime Site CH 3.748.654.569 74,50 2,33% 33 Jeudan DK 841.857.594 563,00 0,52% 34 Land Secs Group GB 11.657.062.372 1.161,00 7,26% 35 British Land GB 9.647.480.109 747,50 6,01% 36 Intu Properties GB 5.788.430.266 347,80 3,60% 37 Hammerson GB 6.084.830.340 614,50 3,79% 38 Segro GB 3.604.904.645 383,70 2,24% 39 Derwent GB 3.856.834.967 2.975,00 2,40% 40 Great Portland GB 3.022.538.023 695,00 1,88% 41 Shaftesbury GB 2.626.296.336 747,00 1,64% 42 Norwegian Property NO 671.493.043 10,05 0,42% 43 Raven Russia RU 552.934.673 60,50 0,34% 44 PIK Group RU 2.016.760.277 165,50 1,26% 45 JM SE 1.868.424.288 224,80 1,16% 46 Hufvudstaden SE 2.242.903.626 94,80 1,40% 47 Castellum SE 2.163.840.223 115,70 1,35% 48 Fabege SE 1.706.145.707 95,30 1,06% 49 GTC PL 507.860.022 6,07 0,32% 50 ECHO PL 663.426.476 6,71 0,41% 160.602.556.712 100,00%

