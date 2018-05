Bild: egeneralk/Fotolia.com

KW 48: "Europäische Immobilienaktien steigen um 2,2 Prozent", sagt Fondsmanager Patrick Nass von Ellwanger & Geiger.

"Die letzte Woche im November endete freundlich. Sowohl die europäischen Immobilienaktien (+2,2 Prozent) als auch der DAX (+2,6 Prozent) und der EuroStoxx 50 (+1,8 Prozent) konnten Kursgewinne verzeichnen. Die Entscheidung der OPEC, die Ölförderung nicht zu drosseln, hat zu einem deutlichen Kursrückgang des Rohölpreises geführt und damit die Aktienmärkte beflügelt. Nach einem insgesamt enttäuschenden Jahr entwickelten sich die österreichischen Immobilienaktiengesellschaften in der vergangenen Woche überdurchschnittlich.

Die CA Immobilienanlagen AG lag 3,9 Prozent und die IMMOFINANZ AG 3,0 Prozent im Plus. Zu den größten Gewinnern gehörte mit 7,1 Prozent die britische Gesellschaft Shaftesbury PLC, welche Immobilien im Londoner Westend besitzt. Das Unternehmen hatte wegen des großen Investoreninteresses an Immobilien in Londoner Top-Lagen für das abgelaufene Geschäftsjahr einen NAV-Anstieg von über 25 Prozent gemeldet.

Die größten Verlierer der vergangenen Woche waren die chronisch volatilen Gesellschaften Grivalia Properties REIC aus Griechenland (-3,3 Prozent) und Raven Russia Ltd. (-3,7 Prozent)", so Patrick Nass, Fondsmanager Reits bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs Vortag EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G-EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 1.569.076.376 15,85 1,63% 0,96% 2 Immofinanz Immobilien AT 2.703.841.553 2,41 2,80% 1,65% 3 Cofinimmo BE 1.686.781.372 93,77 1,75% 1,03% 4 Befimmo BE 1.374.577.446 61,54 1,42% 0,84% 5 Gagfah D 3.792.126.866 15,52 3,93% 2,31% 6 TAG Immobilien D 1.199.143.001 9,07 1,24% 0,73% 7 Alstria D 801.642.551 10,01 0,83% 0,49% 8 Deutsche Annington D 6.855.750.007 25,81 7,11% 4,18% 9 Deutsche Wohnen D 5.719.300.526 19,30 5,93% 3,49% 10 Deutsche Euroshop D 1.918.734.824 35,56 1,99% 1,17% 11 LEG Immobilien D 3.474.022.471 59,51 3,60% 2,12% 12 Inmobiliaria Colonial ES 1.855.240.827 0,59 1,92% 1,13% 13 Merlin Properties ES 1.288.114.438 9,96 1,34% 0,79% 14 Unibail F 20.782.813.256 212,50 21,54% 12,69% 15 Gecina F 6.844.598.188 108,75 7,09% 4,18% 16 Klepierre F 7.184.921.647 36,09 7,45% 4,39% 17 ICADE F 4.724.848.898 64,33 4,90% 2,88% 18 Fonciere des Regions F 4.799.053.124 76,77 4,97% 2,93% 19 Mercialys F 1.663.328.484 18,06 1,72% 1,02% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.721.572.038 37,00 1,78% 1,05% 21 Citycon FI 1.548.587.174 2,59 1,61% 0,95% 22 Sponda FI 1.013.410.154 3,56 1,05% 0,62% 23 Grivalia Properties GR 862.735.200 8,52 0,89% 0,53% 24 Beni Stabili IT 1.273.147.922 0,56 1,32% 0,78% 25 IGD IT 497.682.438 0,66 0,52% 0,30% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.569.734.037 4,18 1,63% 0,96% 27 Corio NL 4.093.559.750 40,69 4,24% 2,50% 28 Wereldhave NL 1.363.214.380 63,07 1,41% 0,83% 29 Vastned Retail NL 720.537.051 37,78 0,75% 0,44% 30 Eurocommercial Property NL 1.577.163.561 36,35 1,63% 0,96% 96.479.259.558 100,00% 58,89% E&G-EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 3.192.709.274 84,05 1,95% 32 Swiss Prime Site CH 3.738.432.925 74,50 2,28% 33 Jeudan DK 831.393.978 559,00 0,51% 34 Land Secs Group GB 11.850.780.064 1.188,00 7,23% 35 British Land GB 9.872.581.031 768,00 6,03% 36 Intu Properties GB 5.834.543.350 356,90 3,56% 37 Hammerson GB 6.154.844.863 623,00 3,76% 38 Segro GB 3.682.250.817 392,30 2,25% 39 Derwent GB 3.916.243.200 3.039,00 2,39% 40 Great Portland GB 3.120.781.715 718,50 1,90% 41 Shaftesbury GB 2.800.903.042 800,00 1,71% 42 Norwegian Property NO 626.825.034 10,00 0,38% 43 Raven Russia RU 534.282.466 58,25 0,33% 44 PIK Group RU 1.773.289.500 178,00 1,08% 45 JM SE 1.969.423.653 237,40 1,20% 46 Hufvudstaden SE 2.272.341.303 97,45 1,39% 47 Castellum SE 2.254.116.425 120,70 1,38% 48 Fabege SE 1.748.212.139 98,40 1,07% 49 GTC PL 516.002.480 6,15 0,31% 50 ECHO PL 659.467.763 6,74 0,40% 163.828.684.579 100,00%

