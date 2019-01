Europäische Immobilienaktien: 13.9.2013 (KW 37)

KW 37: "Der europäische Immobilienmarkt legt um 2,3 Prozent zu", sagt Fondsmanager Alexander Schäfer von Ellwanger & Geiger zu den Schlusskursen der europäischen Immobilienaktien.

"Die überraschende Wende im Syrien-Konflikt sorgte für Kauflaune bei den Investoren. Nachdem sich Syriens Präsident Baschar al-Assad offen für eine internationale Kontrolle seiner Chemiewaffen zeigte, ist die Gefahr eines militärischen Eingreifens der USA massiv zurückgegangen. Unterstützt wurde der Aufwärtstrend von positiven US-Konjunkturdaten, was dazu führte, dass nahezu alle Sektoren die Woche kräftig im Plus schlossen. Der europäische Immobilienmarkt legte um 2,3 Prozent im Kurs zu.

Obwohl die IVG Immobilien AG mit einem Plus von 17,5 Prozent den größten Kurssprung machte, blieben die sonstigen deutschen Titel diese Woche eher etwas zurück, was insbesondere bei Wohnungsgesellschaften auf eine abwartende Haltung der Investoren bis zur Bundestagswahl zurückzuführen sein könnte. Unter den Gewinnern fanden sich neben kleineren Gesellschaften wie dem polnischen Entwickler Globe Trade Centre S.A. (+7,0 Prozent) oder der auf Wohnungsentwicklung fokussierten JM AB (+6,3 Prozent) aus Schweden auch die britischen Schwergewichte Land Securities (+5,2 Prozent) oder British Land (+6,0 Prozent)", so Alexander Schäfer, Fondsmanager bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Gesellschaft Land Marktkap. in Euro Schlusskurs 13.9.2013 EuroEPIX 30 Gewichtung E&G-EPIX 50 Gewichtung E&G-EPIX 30 1 CA Immobilien Anlagen AG AT 909.310.242 10,37 1,27% 0,74% 2 Immofinanz Immobilien AT 3.485.076.904 3,08 4,85% 2,84% 3 Conwert AT 729.821.777 8,57 1,02% 0,60% 4 Cofinimmo BE 1.477.398.315 83,16 2,06% 1,20% 5 Befimmo BE 1.093.855.469 50,85 1,52% 0,89% 6 Gagfah D 2.048.309.814 9,34 2,85% 1,67% 7 TAG Immobilien D 1.203.690.674 9,09 1,68% 0,98% 8 GSW Immobilien D 1.630.231.445 32,00 2,27% 1,33% 9 Alstria D 731.871.338 9,17 1,02% 0,60% 10 Deutsche Wohnen D 2.201.144.287 12,95 3,06% 1,79% 11 Deutsche Euroshop D 1.660.983.154 30,64 2,31% 1,35% 12 LEG Immobilien D 2.188.714.355 41,14 3,05% 1,78% 13 Inmobiliaria Colonial ES 253.028.931 1,11 0,35% 0,21% 14 Unibail F 17.350.519.531 175,55 24,15% 14,15% 15 Gecina F 5.717.986.816 90,44 7,96% 4,66% 16 Klepierre F 6.220.482.422 30,87 8,66% 5,07% 17 ICADE F 4.666.708.984 63,94 6,50% 3,81% 18 Fonciere des Regions F 3.710.530.029 58,51 5,16% 3,03% 19 Mercialys F 1.311.785.400 14,23 1,83% 1,07% 20 Societé Foncière Lyonnaise F 1.837.429.321 39,40 2,56% 1,50% 21 Citycon FI 1.085.568.481 2,42 1,51% 0,89% 22 Sponda FI 1.053.040.771 3,70 1,47% 0,86% 23 Eurobank Properties GR 425.169.983 6,97 0,59% 0,35% 24 Beni Stabili IT 938.413.513 0,49 1,31% 0,77% 25 IGD IT 279.967.377 0,80 0,39% 0,23% 26 Atrium European Real Estate MOE 1.595.833.618 4,26 2,22% 1,30% 27 Corio NL 3.021.108.887 30,35 4,20% 2,46% 28 Wereldhave NL 1.151.187.134 52,01 1,60% 0,94% 29 Vastned Retail NL 629.827.393 32,85 0,88% 0,51% 30 Eurocommercial Property NL 1.241.617.798 29,51 1,73% 1,01% 71.850.614.166 100,00% 58,59% E&G-EPIX 50 31 PSP Swiss Property CH 2.942.295.040 78,90 2,40% 32 Swiss Prime Site CH 3.410.985.122 69,00 2,78% 33 Jeudan DK 862.330.278 579,00 0,70% 34 Land Secs Group GB 8.673.184.080 922,00 7,07% 35 British Land GB 6.967.433.675 582,50 5,68% 36 Intu Properties GB 3.686.118.099 316,00 3,01% 37 Hammerson GB 4.293.757.215 501,50 3,50% 38 Segro GB 2.742.477.398 304,40 2,24% 39 Derwent GB 2.920.881.292 2.368,00 2,38% 40 Great Portland GB 2.235.630.664 538,00 1,82% 41 Shaftesbury GB 1.801.126.335 595,00 1,47% 42 Norwegian Property NO 570.711.560 8,12 0,47% 43 Raven Russia RU 501.529.545 73,00 0,41% 44 PIK Group RU 988.385.759 64,50 0,81% 45 JM SE 1.709.953.831 185,00 1,39% 46 Hufvudstaden SE 2.098.565.147 83,00 1,71% 47 Castellum SE 1.815.322.166 91,00 1,48% 48 Fabege SE 1.336.701.231 70,05 1,09% 49 GTC PL 549.632.399 7,22 0,45% 50 ECHO PL 671.751.711 6,70 0,55% 122.629.386.712 100,00%

