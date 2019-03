Euroboden-Anleihe soll frisches Geld für Investments bringen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Die Anleihe kann Anfang Juli auch an der Börse in Düsseldorf gezeichnet werden

Die Euroboden GmbH emittiert ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Mit dem Anleiheerlös will der Bauträger in neue Projekte in München und Berlin investieren.