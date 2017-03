DZ Bank macht Milliardengewinn und ordnet Immobiliengeschäft neu

07.03.2017 | Unternehmen

Neue Aufteilung: Die DZ Hyp nacht aus vier Immobiliengesellschaften zwei

Bild: Corbis

Die DZ Bank verzeichnete 2016 nach der Fusion mit der ehemaligen WGZ Bank ein Ergebnis vor Steuern von 2,2 Milliarden Euro. Jetzt plant die Bank die Neuordnung des Immobiliengeschäfts: Aus bisher vier Immobiliengesellschaften sollen zwei werden, wie die DZ Bank mitteilte. Die DG Hyp wird zunächst die gewerblichen Immobilienaktivitäten der WGZ Bank übernehmen, dann ist die Fusion von DG Hyp Hamburg und WL Bank Münster angestrebt.

Positive Bewertungs- und Kapitaleffekte aus Fusion

Die DZ Bank Gruppe erreichte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Steuern von 2,2 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis lag bei 1,6 Milliarden Euro.

Das Resultat sei maßgeblich getragen von einer guten Entwicklung im Kundengeschäft, heißt es in der Mitteilung. Zudem spiegele es die Fusion mit der WGZ Bank wider. Das Ergebnis aus dem Zusammenschluss lag bei 256 Millionen Euro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Konsolidierung von vor der Fusion bestehenden Geschäftsbeziehungen in Höhe von 344 Millionen Euro sowie ein IFRS-bedingter positiver Bewertungseffekt in Höhe von 159 Millionen Euro. Außerdem enthält die Position Aufwendungen für Restrukturierung, Transaktion und Migration in Höhe von 247 Millionen Euro.