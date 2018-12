Die Ratingagentur Feri EuroRating Services und n-tv haben die besten Fonds-Initiatoren ausgezeichnet. Im Bereich Immobilien erhielten die DWS Finanz-Service GmbH und die Real I.S. AG die Awards.

Die Ratingagentur Feri EuroRating Services und n-tv haben die besten Fonds-Initiatoren ausgezeichnet. Im Bereich Immobilien erhielten die DWS Finanz-Service GmbH und die Real I.S. AG die Awards.

Ausgezeichnet wurden die besten Fondsinitiatoren des Jahres 2011 in sieben Anlageklassen und fünf Sonderkategorien. "Mit den Feri EuroRating Awards wollen wir die Besten der Geschlossenen Fonds-Branche des Jahres 2011 würdigen", sagt Dr. Tobias Schmidt, Sprecher des Vorstands der Feri EuroRating Services AG. Die Verleihung fand am 19. März im Anschluss an das "Feri Symposium Investmentfonds & Beteiligungen" in Frankfurt am Main statt.

Die Gewinner in den Anlageklassen Immobilien sind:

Kategorie: Immobilien National

Gewinner: DWS Finanz-Servie GmbH

Kategorie: Immobilien International

Gewinner: Real I.S. AG

Um für den Award nominiert zu werden, mussten die Initiatoren im Jahr 2011 und mindestens entweder 2009 oder 2010 einen Fonds in der entsprechenden Anlageklasse aufgelegt haben. Die drei Initiatoren mit dem besten Gesamtergebnis wurden in der jeweiligen Assetklasse für den Award nominiert. Zur Ermittlung des Siegers wurden die nominierten Initiatoren einer weiteren Prüfung unterzogen.