Düsseldorf bewegt sich laut Jones Lang LaSalle lediglich im Mittelfeld der "grünen Liga" unter Deutschlands Immobilienhochburgen. Zwar vor Berlin, Stuttgart und Köln, aber mit Abstand hinter München, Hamburg und Frankfurt.

Düsseldorf bewegt sich laut Jones Lang LaSalle lediglich im Mittelfeld der "grünen Liga" unter Deutschlands Immobilienhochburgen. Zwar vor Berlin, Stuttgart und Köln, aber mit Abstand hinter München, Hamburg und Frankfurt.

Die nordrhein-westfälische Hauptstadt hat Nachholbedarf bei der Zertifizierung nachhaltiger Immobilien: Lediglich 27 Gebäude in Düsseldorf sind zertifiziert beziehungsweise vorzertifiziert, verglichen mit etwa 40 in München, 37 in Hamburg oder 33 in Frankfurt.

„Der Statistik zum Trotz: Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt Bedeutung am Düsseldorfer Immobilienmarkt", betont Marcel Abel, Niederlassungsleiter Jones Lang LaSalle Düsseldorf. „Auch ohne Zertifikate entstehen Neubauten unter Aspekten der Nachhaltigkeit."