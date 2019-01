Deutschlandfonds im August mit bester Performance

Die offenen Immobilienfonds erzielten im August das beste Ergebnis seit sechs Monaten. Dabei lag der OFIX Deutschland Subindex mit einem Total Return von 0,2 Prozent vor dem OFIX Europa (0,1%) und dem OFIX Global -0,2%). Das ergibt die IPD-Monatsauswertung.

Der Gesamtindex der offenen Immobilien-Publikumsfonds erzielte im August 2013 eine Monatsrendite von 0,1 Prozent. "Mit einer Monatsperformance von 0,1% ist der OFIX wieder auf der Höhe von dem erzielten Ergebnis vom Februar 2013", so Daniel Piazolo, Geschäftsführer der IPD Investment Property Databank GmbH. In den Monaten dazwischen war die Performance negativ oder bei 0,0 Prozent.

Die weiterhin am Markt aktiven Fonds erzielten einen Return von 0,2 Prozent, während die sich in Liquidation befindlichen Produkte einen Verlust von -0,3 Prozent erlitten. Auch auf Jahressicht übertreffen die investierbaren Fonds mit einer Performance von 2,0 Prozent die sich in Abwicklung befindlichen Fonds (-5,7%) deutlich.

Nur Deutschlandfonds erwirtschaften positive Rendite

Auf Quartalssicht erwirtschaften die Deutschlandfonds mit einer Performance von 0,5 Prozent als einzige eine positive Rendite. Sowohl die global investierten Fonds mit einer Rendite von -0,3 Prozent als auch die hauptsächlich in Europa vertretenen Produkte mit einer Rendite von -0,4 Prozent erleiden dagegen Verluste. Damit verliert auch der Gesamtindex -0,2 Prozent.

Im Zeitraum von September 2012 bis August 2013 rentieren die OFIX Fonds mit 0,0 Prozent in einem Zeitraum, in dem die Inflation bei 1,5 Prozent lag. Besonders weltweit vertretenen Fonds tragen durch ihre Performance von -1,5% zu diesem Ergebnis bei. Die in Europa investierten Produkte rentieren mit -0,1 Prozent, während die Deutschland-Fonds eine reale positive Performance erreichen, da sie eine Rendite von 2,2 Prozent verzeichnen.