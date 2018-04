Im zweiten Quartal 2014 kletterte das Konzernergebnis des Shopping-Center-Investors Deutsche Euroshop verglichen mit dem ersten Quartal 2013 um rund ein Drittel auf 23,8 Millionen Euro. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von der Investition in die Altmarkt-Galerie in Dresden. Für das Geschäftsjahr 2014 stellte die Deutsche Euroshop AG eine Dividende in Aussicht.Weiter