Die Deka Immobilien GmbH hat den Logistikkomplex "311-315 Half Acre Road" in Cranbury (New Jersey) verkauft. Das Gebäude gehörte zum Bestand des Individualfonds Deka-S-PropertyFund No. 1. Käufer ist Duke Realty, ein an der New Yorker Börse notiertes US-Immobilienunternehmen.Weiter