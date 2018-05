Deka Immobilien hat das Hotel Malmaison für den Spezialfonds WestInvest TargetSelect Hotel erworben. Das 4-Sterne-Boutique-Hotel befindet sich am Charterhouse Square in der City of London.

Das im Jahr 1901 erbaute Gebäude wurde im Jahr 2003 hinter der historischen Fassade neu errichtet und verfügt über 97 Zimmer und Suiten. Verkäuferin ist die Malmaison Hotel Group, die weiterhin als Mieterin den Hotelbetrieb führt. Das Objekt verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.