Unternehmen: Frankfurt: Deka kauft "Tower 185" für 775 Millionen Euro

Die Deka Immobilien GmbH hat das Bürohochhaus "Tower 185" in Frankfurt am Main erworben. Verkäufer sind CA Immo Deutschland, der WPI Fonds SCS-Fis, eine Pensionsgesellschaft und die Fagas Asset GmbH. Der Kaufpreis beträgt rund 775 Millionen Euro. Laut Deka ist es einer der größten Einzeldeals in Deutschland in diesem Jahr. Weiter